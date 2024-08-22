Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Erasmus+ Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) başvurularında elde ettiği başarıyla uluslararası iş birliği alanında önemli bir adım daha attı. DEÜ, 2024 Erasmus+ teklif çağrısı kapsamında 51 bin 878 avro hibe almaya hak kazanırken, ortak ülkelerle olan iş birliğini de genişletti.

Uluslararasılaşma yolunda büyük adım

Dokuz Eylül Üniversitesi, Erasmus+ Yükseköğretimde Hareketlilik Projeleri (KA171) başvurularında önemli bir başarıya imza attı. DEÜ, 2024 döneminde 51 bin 878 avro hibe kazandı ve iş birliği yaptığı ülke sayısını 3’ten 10’a yükseltti. Kanada, Bangladeş, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Fas, Mısır ve Güney Afrika’daki üniversitelerle yapılan bu stratejik iş birlikleri, DEÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacak.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda attığı bu adımın önemini vurgulayarak, "Uluslararasılaşma alanında her geçen yıl daha da ileri gidiyoruz. Bu projeler sayesinde, mensuplarımız uluslararası çalışmalar yaparak dünya standartlarında deneyimler elde edecekler" dedi.

Ortaklık sayısı ve hibe desteği arttı

Erasmus+ KA171 projesi kapsamında DEÜ, bir önceki yıl sadece 3 ülkeyle iş birliği yaparken, bu yıl sayı 10’a çıktı. Öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında, bu iş birlikleri sayesinde DEÜ mensupları farklı ülkelerde eğitim ve araştırma fırsatları bulacak. DEÜ’nün genişleyen bu ağ, üniversitenin global akademik etkisini artıracak ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirecek.

DEÜ’nün stratejik hedefleri

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ’nün uluslararasılaşma hamlelerinin akademik başarıyı artırmada ve stratejik hedeflere ulaşmada kritik rol oynadığını belirtti. Yılmaz, "Bu projeler, toplumsal fayda odaklı projelerin önünü açacak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a da bu yöndeki teşvikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, projelerin uluslararası deneyim kazandırma yönündeki önemine dikkat çekerek, kabul gören projelerin farklı ülkelerle iş birliklerini güçlendireceğini belirtti. Öğrenci ve öğretim üyelerinin bu süreçten elde edecekleri deneyimler, DEÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerini destekleyecek.