Türkiye’de omurga cerrahisinin öncülerinden Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı için İzmir Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve akademi camiasından isimler törende hazır bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Emin Hocamızın adını bu şehirde yaşatmak benim görevlerimden biri. Bunu yerine getireceğim” dedi.

Akademi Camiası Üzüntü Yaşadı

2000–2008 yılları arasında DEÜ rektörlüğü yapan Alıcı’nın vefatı, akademi dünyasında büyük üzüntü yarattı. Törene eşi Nurdan Alıcı, kızı Esen Alıcı ve oğlu Prof. Dr. Evren Alıcı’nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye yetkilileri, meslektaşları ve Alıcı’nın tedavi ettiği hastalar katıldı. Konuşmacılar gözyaşlarıyla Alıcı’ya veda etti.

Başkan Tugay Hatırlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alıcı’yı asil duruşu ve güler yüzü ile tanıdıklarını belirtti. Tugay, “Hocamızı üstün yapan davranışlardan biri iyi bir öğretici olmasıydı. Ülke sorunlarıyla ilgileniyor ve insanlara örnek oluyordu. Hatırasını unutmamalıyız” dedi.

Eşi ve Çocukları Duygularını Paylaştı

56 yıllık eşini kaybeden Nurdan Alıcı, duygusal bir konuşma yaptı: “Hayatım artık onsuz bomboş. Bana insan sevgisini öğretti. Ona minnettarım.” Oğlu Prof. Dr. Evren Alıcı da, “Babam dikkatli ve yardımseverdi. Onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Aziz Kocaoğlu Anılarını Anlattı

Eski başkan Aziz Kocaoğlu, Alıcı’yı 1969’dan beri tanıdığını belirterek, “Tam bağımsız Türkiye mücadelesini birlikte veriyorduk. Onun insan sevgisi ve hekim ahlakı örnek oldu” dedi.

Akademik Katkılar Hatırlatıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Alıcı’nın tıp eğitiminde problemlere dayalı öğrenme ve klinik beceri laboratuvarı gibi uygulamaların yaygınlaşmasında öncü olduğunu belirtti. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Yüce Ayhan ise, “Hocamız bize iyi hekim olmayı öğretti. DEÜ’deki katkıları unutulmaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Toprağa Verilecek

Tören, konuşmaların ardından son buldu. Prof. Dr. Emin Alıcı, İstanbul’da defnedilecek ve hatırası sağlık camiasında yaşatılacak.