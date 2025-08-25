Dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de giderek popülerleşen Pickleball, Bostanlıspor tarafından Karşıyaka’ya taşındı. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği spor branşı, Bostanlıspor Pickleball’un yeni açacağı “Aile Okulu” ile ailelere tanıtılacak.

Eylül ayında ailelerle sahaya çıkılacak

Pickleball Aile Okulu, Eylül ayından itibaren Bostanlıspor Kulübü merkezinin bulunduğu Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde başlayacak. Katılımcılar, bireyler veya ailecek sporu öğrenme ve oynama şansı elde edecek.

Pickleball nasıl bir spor?

Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi İlkay Özçelik, pickleball’u şöyle tanımladı:

“Adeta badminton, tenis ve masa tenisini harmanlayan bir spor. Genellikle tenis kortlarında veya voleybol sahasına benzer boyutlardaki özel alanlarda, özel paddlelar ve hafif toplarla oynanıyor. Strateji geliştirmek ve rakipleri alt etmek için beceri ve hız gerekiyor. Son derece zevkli ve bağımlılık yapabilen bir spor.”

Her yaş grubuna uygun

Pickleball, ailece oynanabilen nadir sporlardan biri olarak dikkat çekiyor. İlkay Özçelik, her yaş grubunun bu sporu oynayabileceğini belirterek, “Tek veya çift olarak sahaya çıkabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0 544 735 19 12 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz” dedi.

Bostanlıspor’dan davet

Bostanlıspor, aileleri ve bireyleri Eylül ayında başlayacak Pickleball Aile Okulu’na katılmaya davet ediyor. Spor, hem fiziksel aktiviteyi artırıyor hem de ailelere keyifli ve eğlenceli zaman sunuyor.