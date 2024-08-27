İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video izleyenleri şoke etti. Klozetin kapağını açtığında dev bir fareyle karşılaşan genç, o anları kayda aldı. Fare, bir anda hareketlenince panikleyen vatandaşın video çektiği anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

"Yeni fobi yükleniyor"

Klozetten çıkan fare, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler, "Yeni fobi yükleniyor", "Yer İzmir olunca çok da şaşırtıcı değil", ve "Tuvalete gitmeye korkar oldum" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bu durum, hem korku hem de şaşkınlık uyandırarak sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sebep İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu mu?

İzmir Körfezi'ndeki sudaki kirlilik ve oksijen seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan toplu balık ölümleri şu günlerde gündemdeyken, sosyal medyada bu video ayrı bir gündem oluşturdu. Körfezdeki çevre sorunları, vatandaşlar arasında farklı endişelere yol açarken, klozetten çıkan fare olayı da şehrin gündemine bomba gibi düştü.