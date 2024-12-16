Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversitelerin çevresel taahhütleri ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği UI GreenMetric 2024 Dünya Sıralaması'nda önemli bir başarı elde etti. 2023 verilerini de kapsayan değerlendirmede, DEÜ dünya genelinde 1.477 üniversite arasında 144. sıraya yükselirken, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında da 8. sıradaki yerini korudu.

DEÜ’nün sürdürülebilirlikteki başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi, dünya üniversitelerinin çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasındaki yükselişini 2024 yılında da devam ettirdi. 2018 yılından bu yana listede yer alan DEÜ, bu yıl 15 sıra birden yükselerek 144. sıraya ulaşmayı başardı. Üniversite, çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Sıralamada, üniversitelerin altyapı, enerji kullanımı, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları ve ulaşım gibi çeşitli kriterlere göre puanlandığı belirtildi.

Rektör Yılmaz’dan teşekkür mesajı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, elde edilen bu başarının, üniversitenin çevre dostu uygulamalarının ve sürdürülebilir gelecek vizyonunun bir sonucu olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Doğa ve çevre dostu projelerimizle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. UI GreenMetric’teki bu hızlı yükseliş, doğru stratejilerle ilerlediğimizin kanıtıdır. Emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca DEÜ’nün Yeşil Kampüs ve sürdürülebilirlik alanında öncü olmayı hedeflediğini belirtti.

UI GreenMetric nedir?

UI GreenMetric, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından başlatılan ve dünya üniversitelerinin çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği bir sıralama sistemidir. Üniversiteler, altyapı, enerji kullanımı, geri dönüşüm, su kaynakları ve eğitim gibi çeşitli kriterler üzerinden puanlandırılır. UI GreenMetric, küresel çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.