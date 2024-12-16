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Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin hızlı ve başarılı müdahalesi mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Canlı yayında kaza yaptı: 10 metreden yuvarlandı

Canlı yayında kaza yaptı: 10 metreden yuvarlandı

Mahsur kalan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdivenle 5’inci kattaki daireye ulaştı. Müdahalede, önce odanın kapısı ardından da dairenin giriş kapısı açılarak kadın kurtarıldı.

Kocaeli ’nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Pazar Caddesi’nde, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan bir kadın , kapı kilidinin bozulması nedeniyle odasında mahsur kaldı. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

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