Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) arasında imzalanan protokol kapsamında, DEÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Laboratuvarı'nın altyapısı güçlendirilecek. KİTVAK tarafından sağlanacak ekipman desteğiyle, kanser araştırmalarına katkı sağlanması ve tedaviye dirençli hastalık tablolarının daha etkin şekilde incelenmesi hedefleniyor.

DEÜ ve KİTVAK arasında önemli iş birliği

İmzalanan bağış protokolü doğrultusunda, DEÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Bölümü Laboratuvarı'nın altyapısının geliştirilmesi için gerekli araç ve gereçlerin bir bölümü KİTVAK tarafından karşılanacak. Bu destekle, kanser hastalarında tekrarlayan veya tedaviye dirençli klinik tabloların araştırılması kolaylaşacak.

"Toplum sağlığı için büyük katkı"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, KİTVAK’ın sağladığı katkının üniversite ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, “KİTVAK, laboratuvarımıza yaptığı bağışla önemli bir destek sağladı. Bu dayanışmanın güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

"İnsanlık görevimizi yapıyoruz"

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren, desteklerinin süreceğini belirterek, “Bugün laboratuvara 3,5 milyon TL’lik ekipman teslim ettik. Vakıf olarak insanlık görevimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Onkoloji araştırmalarında yeni dönem

DEÜ Onkoloji Enstitüsü Mühendisi Prof. Dr. Refik Emre Çeçen ise KİTVAK’ın desteğinin, onkoloji hastalarının tedavisi ve eğitim çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çeçen, kanserin ertelenemez bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu tür desteklerin araştırma kapasitesini artıracağını kaydetti.

Türkiye’de üç onkoloji enstitüsünden biri

Türkiye’de yalnızca üç Onkoloji Enstitüsünden biri olan DEÜ Onkoloji Enstitüsü, Ege Bölgesi'nde kurulan tek onkoloji enstitüsü olma özelliğini taşıyor. Sağlanan destekle enstitünün araştırma ve tedavi alanında daha ileri seviyelere ulaşması bekleniyor.