TÜRKSAT, ilk olarak AJet uçaklarında uydu tabanlı internet hizmetini devreye alacak. THY uçaklarına da yaygınlaştırılması planlanıyor.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uçaklarda uydu tabanlı internet hizmetinin 2025 yılı içinde devreye alınacağını açıkladı. İlk etapta AJet uçaklarında kullanılmaya başlanacak olan sistem, daha sonra Türk Hava Yolları (THY) filosuna da yaygınlaştırılacak.

Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Zirvesi'nde konuşan Atalay, teknolojinin son 40 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti. "Bugün dünyada 178 zettabayt veri üretilmiş durumda. Bu veri doğru yönetilmediğinde ciddi sorunlar doğurabilir. Artık veri, altın ve petrolden daha değerli bir kaynaktır," ifadelerini kullandı.

Uçaklara internet dönemi başlıyor

Atalay, uçak içi internet projesinin ilk adımının bu yıl AJet filosunda atılacağını, ardından tüm THY uçaklarına yaygınlaştırılacağını belirtti. "Türk Hava Yolları işbirliğiyle uçaklarda kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Uydu üzerinden sağlanan bağlantıyla yolcular, gökyüzünde de dünyayla iletişimde kalacak," diye konuştu.

TÜRKSAT’ın sunduğu uçak içi internet hizmetinin hem teknolojik hem de milli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Atalay, bu alandaki çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildiğini belirtti.

Eutelsat iş birliği ile kapsam genişliyor

TÜRKSAT, geçtiğimiz mart ayında Fransız uydu operatörü Eutelsat ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Bu anlaşma kapsamında, TÜRKSAT, Eutelsat’ın Konnect VHTS uydusunun Avrupa’daki çoklu beam kapasitesinden yararlanacak.

TÜRKSAT 5B uydusunun Ka-bant kapsama alanı ile Konnect VHTS’in Avrupa kapsama alanı birleştirilerek, daha geniş bir coğrafyada uçak içi internet hizmetlerinin sunulması hedefleniyor.

Bu sayede, Avrupa üzerindeki uçuşlarda da kesintisiz ve yüksek hızlı bağlantı sağlanacak.

Yolculara kesintisiz internet deneyimi

Yeni hizmetle birlikte yolcular, uçuş sırasında dahi video izleyebilecek, mesajlaşabilecek ve işlerini online ortamda sürdürebilecek.

TÜRKSAT’ın sunduğu bu çözüm, Türkiye’nin teknoloji alanındaki kabiliyetlerini uluslararası alanda da göstermeyi hedefliyor.

Uçak içi internet hizmetinin AJet uçaklarında ne zaman aktif hale geleceği ve THY filosunda tam olarak ne zaman tamamlanacağına dair takvimin ise önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.