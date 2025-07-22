Tercih ve tanıtım günleri iki gün sürecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih aşamasına gelen üniversite adaylarını bilgilendirmek amacıyla “Tercih ve Tanıtım Günleri” etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, 24-25 Temmuz 2025 tarihlerinde Rektörlük Yerleşkesi, 15 Temmuz Şehitler Salonu ve fuaye alanında yapılacak.

Akademisyenler sunum yapacak, stantlar kurulacak

İki gün boyunca sürecek etkinlikte, DEÜ akademisyenleri çeşitli sunumlar gerçekleştirecek. Öğrencilerin sorularına yanıt bulması için tanıtım stantları açılacak. Böylece adaylar, üniversitenin bölümleri ve imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Canlı yayınla erişim sağlanacak

Etkinlik, DEÜ’nün resmi Youtube kanalı DEU Web TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bu sayede tercih yapacak öğrenciler, etkinliği çevrim içi olarak da takip edebilecek.

DEÜ'nün bu tanıtım etkinliği, adayların üniversite tercih sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler etkinlik saatlerinde Rektörlük Yerleşkesi’ni ziyaret edebilir veya canlı yayına katılabilir.