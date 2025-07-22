Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Karakızlar Mahalle Muhtarı Niyazi Soytürk, “Karaot sınırları içerisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 100 dönüm alanda yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü. Çok şükür yangını ormana sıçramadan söndürdük. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.

Yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre binden fazla zeytin ağacı zarar gördü.

Yangına ilk müdahale, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye sağladığı yangın tankerleriyle köylüler tarafından yapıldı. Karadan itfaiye ekipleri, havadan ise helikopter destekli söndürme çalışmaları yürütüldü.

Karaot Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Karaot ile Karakızlar mahalleleri arasında bulunan yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alana ulaştı.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Karaot Mahallesi’nde otluk alanda başlayan ve zeytinliklere sıçrayan yangın, üç saatlik müdahale sonrası tamamen kontrol altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.