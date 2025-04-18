Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü Doktora öğrencisi Sevin Yaman’ın yazıp yönettiği "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" adlı deneysel kısa film, 2023 yılı boyunca hem yurt içi hem de yurt dışındaki festivallerde toplam 15 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yardımcı yönetmenliğini Dr. Öğretim Üyesi Emrah Suat Onat’ın üstlendiği bu kısa film, DEÜ'nün kısa film alanındaki başarılarını pekiştirdi.

DEÜ'nün başarısı ve sinemaya katkı

Sinema Yazarı ve Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan’ın raporuna göre, “Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar” adlı film, 2023-2024 yıllarında “En Çok Ödül Alan Deneysel Kısa Film” unvanını aldı. Bu başarı, DEÜ'yü kısa film alanında Türkiye'nin en çok ödül alan ikinci üniversitesi konumuna taşıdı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sanatın öğretici gücüne dikkat çekerek üniversitenin bu alandaki başarısını takdir etti.

Filmin teması ve yönetmenin görüşleri

Sevin Yaman, filmi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Film, tecavüz failiyle zorla evlendirilen genç bir kızın mücadelesini konu alıyor. Toplumsal dayanışma temasını vurgulamak istedim.” Yaman, klasik dramatik anlatılardan kaçınarak, deneysel sinemanın olanaklarını kullanarak izleyiciyi düşündürmeyi amaçladığını belirtti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın açıklamaları

Rektör Yılmaz, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Enstitüsü'nün Türkiye’de bir sanat ekolü yarattığını vurguladı ve başarıları için Sevin Yaman’ı tebrik etti. Yılmaz, sanatın gücünün insanlara farklı açılardan dokunarak akılda kalıcı bir etki bırakabileceğini ifade etti.