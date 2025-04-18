Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Barcelona-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tuttur TV: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın sunmaktadır.

TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda ve Türksat üzerinden şifresiz yayınlanmaktadır.

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Portekiz Liga NOS'un önemli maçlarından biri olan Guimaraes ile Benfica karşılaşması, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus , TRT Spor ve Tuttur TV kanallarından canlı yayınlanacak.

Guimaraes ile Benfica, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme bilgileri haberimizde!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.