Guimaraes ile Benfica, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme bilgileri haberimizde!
Guimaraes vs Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
Portekiz Liga NOS'un önemli maçlarından biri olan Guimaraes ile Benfica karşılaşması, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, TRT Spor ve Tuttur TV kanallarından canlı yayınlanacak.
Guimaraes-Benfica maçı yayın bilgileri
-
S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
-
TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda ve Türksat üzerinden şifresiz yayınlanmaktadır.
-
Tuttur TV: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın sunmaktadır.
Guimaraes-Benfica maçı detayları
-
Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
-
Saat: 22:30
-
Stad: Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes