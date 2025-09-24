Sayıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2024 yılına ilişkin denetim raporunu yayımladı. Raporda, üniversitenin mali tablolarında dikkat çekici usulsüzlükler ve sorunlar yer aldı. Kayıt dışı taşınmazlar, kooperatif borçları, usulsüz online danışmanlık ücretleri ve ihalelerde rekabeti kısıtlayan hükümler öne çıktı.

917 milyon TL’lik taşınmaz kayıt dışı

Denetimde, toplam değeri 917 milyon TL olan, 42 bin 598 m² büyüklüğündeki taşınmazların mali tablolara işlenmediği belirlendi. Sayıştay, söz konusu taşınmazların muhasebe kayıtlarına mutlaka geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kooperatifin 5,7 milyon TL borcu var

Üniversitenin yüzde 92 ortağı olduğu Dokuz Eylül Öğretim Bilimsel Araştırma Proje ve Eğitim Kooperatifi’nin kira, elektrik, su ve KDV dahil toplam 5,7 milyon TL borcu bulunduğu ortaya çıktı. Kooperatifin, üniversite bünyesinde 90 personeli fiilen istihdam ettiği kaydedildi.

Online muayene 3 bin TL’ye çıkarıldı

Raporda en dikkat çekici bulgulardan biri, üniversite hastanesinde uygulanan “tıbbi danışmanlık” oldu. Sağlık Bakanlığı tarifesinde 300 TL olan online görüşmeler için 3 bin TL tahsil edildiği, üstelik bu ücretlerin üniversite yerine aracı bir firma üzerinden alındığı saptandı.

İhalelerde rekabeti sınırlayan hükümler

Üniversite Araştırma Hastanesi’nin mal alımı ihalelerinde, ödemelerin 90 ila 180 gün vadeli olacağına dair hükümlerin bulunduğu belirtildi. Sayıştay, bu uygulamanın rekabeti engellediğini ve maliyetleri artırdığını ifade etti.

Diş hastanesinde kooperatif üzerinden satış

Denetimde, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi için gerekli malzemelerin doğrudan satın alınmak yerine kooperatif üzerinden sağlandığı, kooperatifin ürünlere kâr koyarak 2,8 milyon TL gelir elde ettiği ancak bu tutarı döner sermayeye aktarmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay’dan uyarılar

Raporda üniversite yönetimine şu uyarılar yapıldı:

Usulsüz danışmanlık ve satış uygulamalarına son verilmesi,

Kooperatif borçlarının tahsil edilmesi,

Tüm taşınmazların kayıtlara geçirilmesi,

Döner sermaye gelirlerinin usule uygun aktarılması,

İhalelerde rekabeti engelleyen hükümlerden kaçınılması.

Sayıştay, üniversitenin mali yapısında kârlı kalemler bulunsa da kayıt dışı taşınmazlar, kooperatif borçları ve usulsüz hizmetler nedeniyle ciddi riskler barındırdığını vurguladı.