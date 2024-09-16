Deutsche Bank, Türk tahvilleriyle ilgili yayımladığı analizde tahvillerin son haftalarda düşük performans gösterdiğini, ancak bu sürecin uzun sürmeyeceğini öngörüyor. Mart ayından bu yana pozitif getiriler sağlansa da, döviz carry işlemlerine kıyasla daha zayıf bir performans sergileyen tahvillerin birkaç ay içinde güçlü bir ralli yapması bekleniyor.

Deutsche Bank’tan kritik tahvil Yorumu

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın imzasını taşıyan raporda, Türk tahvillerinin şu anda "uyku modunda" olduğu ifade ediliyor. Ancak bu sessizliğin uzun sürmeyeceği ve tahvillerde bir toparlanma bekledikleri vurgulanıyor. Özellikle Mart ayından itibaren tahvillerin getiri sağlamasına rağmen, döviz carry işlemlerine göre daha düşük performans sergilediğine dikkat çekiliyor.

Beş ana faktör tahvil piyasasını şekillendiriyor

Deutsche Bank, Türk tahvil piyasasındaki bu düşük performansın birkaç önemli faktöre dayandığını belirtiyor. İlk olarak, dezenflasyon sürecinin beklenenden daha karmaşık ilerlemesi tahvil piyasasında baskı yaratıyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın gevşeme döngüsüne geçişinin ötelendiği belirtiliyor. Yüksek carry getirileri, dövizi cazip bir alternatif haline getirirken, pahalı değerleme ve düşük beta dış unsurlarla birleşerek tahvil performansını olumsuz etkiliyor.

Tahvillerde dikleşme beklentisi

Bankanın raporunda özellikle dikkat çeken noktalardan biri de tahvil eğrisinin dikleşmesi beklentisi. Uzun vadeli tahvillerdeki düşük performansın yerini daha kısa vadelerde getirilerin artışına bıraktığı ifade ediliyor. Bu da piyasanın tahvillere olan ilgisinin tekrar artabileceğine işaret ediyor.

Tahvil piyasasında neler bekleniyor?

Deutsche Bank’a göre Türk tahvillerinde önümüzdeki aylarda bir toparlanma yaşanması muhtemel. Mart ayından itibaren pozitif getiriler sağlayan yerel tahviller, kısa vadede döviz carry işlemleri karşısında düşük performans gösterse de, birkaç ay içinde bu eğilim değişebilir.