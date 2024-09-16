Trendyol Süper Lig’de 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. Haftaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7. ve 17. haftaların programını açıkladı. Açıklanan programa göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 7 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig’de 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. Haftaların programı belli oldu. #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/FVDzhiF6QL— Trendyol Süper Lig (@superlig) September 16, 2024
Editör: Hakan Baş