Bertuğ Yıldırım, İspanyol takımın listesine girdi Bertuğ Yıldırım, İspanyol takımın listesine girdi

Trendyol Süper Lig’de 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. Haftaların programı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7. ve 17. haftaların programını açıkladı. Açıklanan programa göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 7 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Editör: Hakan Baş