Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Cumartesi günü oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi, Ankara bölgesinden Kadir Sağlam oldu. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Fenerbahçe, Kadir Sağlam'ın yönettiği 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Göztepe, oynanacak hakemi sosyal medyasından duyurdu. Taraftarlar yorumlarda hakeme tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı Ankara bölgesinden Kadir Sağlam yönetecek.



Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.#Göztepe #GÖZvFB pic.twitter.com/u0QbU3q1e1 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 15, 2024

Kadir Sağlam, 4 Mayıs'ta Göztepe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçta VAR hakemliği yaptı. Göztepe, 1. Lig'de oynadığı maçı 3-0 kazandı.