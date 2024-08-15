Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Cumartesi günü oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi, Ankara bölgesinden Kadir Sağlam oldu. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. 

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Göztepe Fenerbahçe Hakem

Fenerbahçe, Kadir Sağlam'ın yönettiği 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Göztepe, oynanacak hakemi sosyal medyasından duyurdu. Taraftarlar yorumlarda hakeme tepki gösterdi.

Kadir Sağlam, 4 Mayıs'ta Göztepe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçta VAR hakemliği yaptı. Göztepe, 1. Lig'de oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Editör: Engin Keskin