Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Cumartesi günü oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçının hakemi, Ankara bölgesinden Kadir Sağlam oldu. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
Fenerbahçe, Kadir Sağlam'ın yönettiği 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Göztepe, oynanacak hakemi sosyal medyasından duyurdu. Taraftarlar yorumlarda hakeme tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı Ankara bölgesinden Kadir Sağlam yönetecek.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 15, 2024
Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.#Göztepe #GÖZvFB pic.twitter.com/u0QbU3q1e1
Kadir Sağlam, 4 Mayıs'ta Göztepe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçta VAR hakemliği yaptı. Göztepe, 1. Lig'de oynadığı maçı 3-0 kazandı.