Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Muğla’nın Dalaman ilçesinde 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ve Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı kurulacak. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında, bu yeni yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekât ihtiyaçlarına uygun olarak planlandığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni yapılanmaları

Aktürk, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nın 1985’ten beri hizmet verdiğini ve gelişen havacılık sektörü ile harekât ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek amacıyla 2024 yılında 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nın kurulduğunu açıkladı. Ayrıca, Çanakkale’de kurulacak Amfibi Kolordu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın genişleyen ve güçlenen yapısına katkı sunacağını belirtti.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

Toplantıda terörle mücadele ve sınır güvenliğine dair güncel veriler de paylaşıldı. Aktürk, 2024 yılı başından itibaren Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 1.725 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sınır güvenliği kapsamında yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Bölgesel ve küresel işbirlikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası görevlerine de değinen Aktürk, TSK’nın farklı coğrafyalarda dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, MSB’nin Pakistan, Japonya ve Endonezya ile ikili ilişkileri geliştirdiğini belirterek, bu ülkelerle gerçekleştirilen son temaslar hakkında bilgi verdi.

Eğitim ve tatbikatlar devam ediyor

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut operasyonlarıyla eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini söyledi. İzmir, Moğolistan, Doğu Akdeniz ve Romanya’da başarıyla gerçekleştirilen tatbikatlardan bahsederek, TSK’nın uluslararası alandaki etkinliğinin altını çizdi.

Sınırda yaşanan insan kaçakçılığı olayı

Aktürk, ayrıca sınırda yaşanan insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın idari ve adli süreçlerinin devam ettiğini ve konunun Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülerek kararın kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.