Trabzonspor-Beşiktaş maçında yankaya VAR’da

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. Bu kritik mücadelede Yankaya'nın kararları büyük önem taşıyacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Saka görevde

Aynı haftada oynanacak bir diğer önemli karşılaşma olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istediği bu maçta, VAR kararları maçın seyrini değiştirebilir.