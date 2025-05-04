Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Bellona, TMSF tarafından ihaleyle satışa sunuluyor. 7 milyar TL muhammen bedelle çıkılan ihalede teklifler 5 Mayıs'a kadar alınacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin dev markası Bellona satışa çıkıyor: İhale süreci başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'nin en büyük mobilya üreticilerinden biri olan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamına sahip hisseleri ihale yoluyla satışa sunacağını açıkladı. Süreç, 13 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla kamuoyuna duyuruldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için son teklif verme tarihi 5 Mayıs 2025 saat 16:30 olarak belirlendi. Kazanan ise 6 Mayıs saat 10:00'da, İstanbul Esentepe'deki TMSF merkezinde yapılacak açık teklif usulü ihaleyle açıklanacak.

7 milyar TL muhammen bedel: Katılım şartları belli oldu

Bellona'nın ihalesine katılım için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL. İhaleye girebilmek isteyenlerin, şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Katılım teminatı: 350 milyon TL

Şartname ücreti: 200 bin TL

Veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti: 500 bin TL

Tüm teklifler kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle değerlendirilecek. İhale sonucunda en yüksek ve geçerli teklifi sunan yatırımcı, Bellona'nın yeni sahibi olacak.

İstikbal Mobilya da satış listesinde

TMSF'nin portföyünde yer alan bir diğer büyük marka İstikbal Mobilya için de benzer bir satış süreci planlanıyor. Yetkililer, bu markanın da önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacağını ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını ifade etti.

Hem Bellona hem de İstikbal, geçmişte Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Ancak holdingin FETÖ ile iltisakı nedeniyle kayyum atanması sonrası şirketler, 2016 yılında TMSF'ye devredilmişti.

Mobilya sektöründe tarihi satış

Mobilya sektöründe üretim gücü ve yaygın mağaza ağıyla dikkat çeken Bellona, özellikle yurt içi pazarda önemli bir marka bilinirliğine sahip. TMSF'nin bu satışı, sektörde tarihi bir el değişimi olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistler, ihalenin yerli ve yabancı yatırımcılar arasında yoğun rekabete sahne olacağını öngörüyor. Satış sonrası Bellona'nın yeni yönetimi ve yatırım stratejisi de merakla bekleniyor.