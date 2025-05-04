Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de tören düzenlenecek, cenazesi Zincirlikuyu'na defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder için bugün anma töreni düzenlenecek

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. 62 yaşında yaşamını yitiren Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Önder'in cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tören öncesi Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı

Sırrı Süreyya Önder için yapılacak anma töreni öncesinde Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrildi. Gazeteci Ahmet Ayva'nın paylaştığı görüntülerde, güvenlik gerekçesiyle parkın çevresine demir bariyerler yerleştirildiği görüldü.

Hastaneden açıklama: Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'da kalp ve solunum durması nedeniyle hastaneye getirildiği, acil olarak Aort Diseksiyonu nedeniyle Bentall operasyonu ve tek damar bypass ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinde ECMO cihazı desteği ile tedavisi sürdürülen Önder'in durumu giderek ağırlaştı ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs 2025 saat 16.10'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastane açıklamasında, "Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Hastanenin açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli Basın Mensupları,

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."