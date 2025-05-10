Sivas'ta kurulacak yarı iletken fabrikasıyla 1500 kişiye istihdam sağlanacak. 400 milyon dolarlık yatırımın temeli temmuzda atılıyor.

Sivas'ta 400 milyon dolarlık yarı iletken yatırımı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında Sivas'ta büyük bir teknoloji yatırımı hayata geçiyor. Elin Enerji tarafından kurulacak 400 milyon dolarlık yarı iletken üretim tesisi, 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

Temmuz ayında temelleri atılacak fabrikanın, güneş enerjisi ve çip teknolojilerinde kullanılan yarı iletkenlerin üretimini gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD'ye ihracat hedefiyle üretim yapılacak

ELİN Yarı İletken Teknolojileri Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, Sivas'taki fabrikanın yıllık 5 gigavat kapasiteyle üretim yapacağını belirtti. Yalı, üretilecek hücrelerin 3 gigavatlık kısmının ABD'ye ihraç edileceğini, 2 gigavatının ise Türkiye iç pazarında kullanılacağını aktardı.

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tarife oranının %10 ile sınırlı olması, "Made in Türkiye" ürünleri için rekabet avantajı sağlıyor.

Neden Sivas seçildi?

Yalı, tesisin su ihtiyacını karşılayacak kaynaklara sahip olması, 220 dönümlük uygun arsa mevcudiyeti, üniversite ile sanayi bölgesinin yakınlığı ve Sivas'ın cazibe merkezi ilan edilmesi gibi etkenlerin yatırım yeri seçiminde etkili olduğunu belirtti.

Tesis 2026'da seri üretime geçecek

Fabrikanın 2026 yılının son çeyreğinde tam kapasiteyle seri üretime geçmesi planlanıyor. Yatırımın ilk fazında 2 gigavatlık üretim devreye alınacak. Ardından ek 3 gigavat kapasite eklenerek toplam üretim 5 gigavata ulaşacak.

Türkiye hücre ithalatçılığından ihracatçılığa geçiyor

Yalı, Türkiye'nin yıllık güneş enerjisi hücre ihtiyacının 6-7 gigavat seviyesinde olduğunu, ancak mevcut üretimin 1,5 gigavatla sınırlı kaldığını söyledi. Bu yatırımla Türkiye'nin ithalat bağımlılığının %70 oranında azalacağını vurgulayan Yalı, Türkiye'nin orta vadede hücre ihraç eden ülke konumuna geleceğini ifade etti.

Teknoloji partneri yakında açıklanacak

Yatırım kapsamında uluslararası bir teknoloji partneriyle iş birliği yapılacağı, partnerin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Üretilecek ürünlerin bir kısmının modül, bir kısmının ise doğrudan hücre olarak ihracata konu olması bekleniyor.