Emlakçılar artık dijital kira sözleşmelerine dahil oldu. E-Devlet üzerinden barkodlu sözleşme düzenleyebilecekler. Sistem dolandırıcılığı azaltmayı hedefliyor.

Emlakçılar için dijital kira sözleşmesi dönemi başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dijital kira sözleşmesi projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Artık emlakçılar da e-Devlet sistemi üzerinden resmi kira sözleşmeleri düzenleyebilecek. Tapu sisteminden yetki alan emlak danışmanları, kiracı ve ev sahibi adına dijital sözleşme oluşturup barkodlu, zaman damgalı belge çıkarabilecek.

Yeni düzenlemede emlakçılara yetki verilebilecek

Tapu ve Kadastro Entegrasyonlu Dijital Belgelendirme (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yeni düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden mülk sahipleri, yetkili emlak danışmanlarına dijital kira sözleşmesi hazırlama yetkisi verebilecek. Emlakçı, sözleşmeyi kiracıya iletip işlemi tamamlayabilecek."

Bu sistemle emlakçıların rolü dijital ortamda resmileşirken, sahte sözleşme ve dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması hedefleniyor.

Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları azalacak

Kasım 2024'te bireysel kullanıma açılan dijital kira sözleşmesi sistemi, yeni güncellemeyle birlikte emlakçıları da sürece dahil etti. Bu sayede, kiracı-ev sahibi arasındaki sözlü anlaşmazlıklar azalacak, taraflar sistem üzerinden izlenebilir belgelere sahip olacak.

Islak imza ve kefalet için dijital çözümler yolda

Borçlar Kanunu gereği kefil için gerekli olan ıslak imza şartına ilişkin de dijital çözümler üzerinde çalışılıyor. TEDB, bu konuda ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Zorunlu hale gelmesi gündemde

TEDB Başkanı Akçam, bu sistemin ileride zorunlu hale gelmesini önererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem sayesinde, kira artış oranı, mesken süresi ve kiracının güvenilirliği gibi kritik veriler Bakanlık tarafından takip edilebilecek. Uyuşmazlıkların ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilecektir."

Amaç kayıt dışılığın önüne geçmek

Yeni sistemin, vergi kayıplarını azaltma, kayıt dışı kiralama faaliyetlerini denetleme ve sahte sözleşmelerin önüne geçme açısından büyük katkı sunması bekleniyor.