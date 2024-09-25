İzmir Milletvekili Ösen, özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin devlet okullarından özel okullara geçiş yaparak dershanelerle iş birliği içinde yalnızca dershanelerde eğitim aldıklarına dair iddiaların arttığını belirtti. Bu durumun, eğitim sisteminde ciddi bir boşluk yarattığını ifade eden Ösen, özel okullar ile dershaneler arasındaki zımni anlaşmaların, hayalet sınıfların doğmasına zemin hazırladığını söyledi.

"Hayalet Sınıflar" Eğitim Sistemini Tehdit Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in hayalet sınıflara yönelik cezai yaptırımlarla ilgili açıklamasına değinen Ösen, sorunun sadece lise öğrencileri ile sınırlı olmadığını vurguladı. İlkokul çağındaki kız çocuklarının da bu sistem nedeniyle eğitim haklarından mahrum kalabileceğine dikkat çekti.

Ösen’den Bakanlığa Çağrı: "Eğitimdeki Boşluğu Doldurun"

Ösen, hayalet sınıfların gelecekte eğitim sistemini ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na sorunun daha geniş kapsamda ele alınması gerektiğini söyledi. Özellikle kız çocuklarının mağduriyetine dikkat çeken Ösen, acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

İzmir Milletvekili Ösen, Meclise sunduğu soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e 4 soru yöneltti:

1-“Hayalet sınıf” kuran kaç özel okul vardır?

2- “Hayalet sınıf” kurmuş okullara hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır?

3- Kaç öğrenci bu okullardan mezun olmuştur?

4- İlkokul kız öğrencileri bu sistemle eğitim haklarından uzakta kalmakta mıdır? Sayıları kaçtır?