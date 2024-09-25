Kütahya’nın köklü kültürel miraslarından biri olan Vahîd Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, günümüzde 18 bin 294 nadir eserle araştırmacılara ve kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor. İlk olarak Sultan II. Mahmud döneminde, 1812 yılında Mehmed Emin Vahid Paşa tarafından kurulan bu değerli kütüphane, Türk-İslam âlimlerinin eserlerini barındıran önemli bir bilgi hazinesi olarak dikkat çekiyor.

Kütüphaneyi ziyaret eden Kütahya Valisi Musa Işın, burada Kütüphane Müdür Vekili Halil Kahraman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal tarafından karşılandı. Vali Işın, kütüphanede İslam ilimlerinden edebiyata, tarihten tıbba, astronomiden felsefeye kadar geniş bir yelpazede el yazması ve nadir basma eserleri inceledi.

Vahîd Paşa Kütüphanesi, Türkçe, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış 3 bin 397 cilt el yazması ve 14 bin 897 nadir basma eserle hizmet vermekte olup, tarih, matematik, fen bilimleri, coğrafya, mantık ve ilahiyat gibi pek çok bilim dalına ait kıymetli eserleri barındırıyor. Vali Musa Işın, kütüphanenin her geçen yıl bağışlar yoluyla genişlediğini belirterek, “Bu nadir eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok büyük bir sorumluluk ve kıymetli bir miras,” dedi.

Kütüphane, her yıl gerek kamu kurumlarından gerekse halktan ve özel kuruluşlardan gelen bağışlarla büyümeye devam ediyor. Tarihe tanıklık eden bu önemli bilgi yuvası, Türk-İslam medeniyetinin bilim ve kültürel mirasını yaşatmaya katkı sağlıyor.