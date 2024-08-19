İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü Seda Kaya Ösen, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında arkeolojik kazılara verilecek ödeneklerin hafriyat toprağı miktarı ve metrekare hesabına göre belirlenmesine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Ösen, bu konuda hazırladığı soru önergesini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sundu.

"Arkeolojide müteahhit yaklaşımı kabul edilemez"

2019 yılında arkeolojik kazıların 12 aya yayılmasına yönelik hedefin belirlendiğini hatırlatan Milletvekili Ösen, 2023 yılında kamuoyuna duyurulan "Geleceğe Miras Projesi" ile kazıların sayısının ve kapsamının genişletilmesinin amaçlandığını belirtti. Ancak, proje kapsamında kazı alanlarına sağlanacak desteklerin hafriyat toprağı miktarı ve metrekare hesabına göre belirlenmesinin arkeolojiye zarar vereceğini savundu. Ösen, bu yaklaşımı "müteahhithane" bir zihniyet olarak nitelendirerek, arkeolojinin bilimsel değerine yeterince önem verilmediğini vurguladı.

"Turistik bölgelere öncelik verilmesi bilimsel değere zarar verir"

Milletvekili Ösen, projeyle birlikte turistik bölgelerdeki kazılara öncelik verildiğini ve bu durumun yalnızca turizm gelirine odaklanıldığını ifade etti. Arkeolojinin bilimsel değerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Ösen, hangi kazıdan bilimsel anlamda kıymetli eserlerin çıkacağının önceden bilinmeyeceğini, bu nedenle tüm kazılara eşit destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

İzmir Milletvekili Ösen, Kültür, Sanat ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yöneltti:

1- Ağustos ayı itibariyle ülke genelinde kaç kazı yapılmaktadır?

2- Yapılan kazılara ayrılan Bakanlık ödeneği ne kadardır?

3- Yapılan kazıların kaçına bugüne kadar ödenek yollanmıştır?

4- Bugüne dek ödenek alamayan kazılar ülkemizin hangi bölgelerinde bulunmaktadır?