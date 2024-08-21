DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, enflasyon muhasebesi uygulamasının iş dünyasında yarattığı tepkiyi meclis gündemine taşıdı. Ösen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunduğu soru önergesinde, bu uygulamanın iş dünyasında ciddi endişelere yol açtığını vurguladı.

Enflasyon muhasebesi tartışmaları büyüyor

Seda Kaya Ösen, hazırladığı soru önergesinde enflasyon muhasebesi uygulamasının, geçici vergi döneminde gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden vergi alınmasına neden olacağına dikkat çekti. Ösen, “Birinci geçici vergi döneminde uygulanmayan enflasyon muhasebesi, ikinci geçici vergi döneminin son günlerinde mükellefler arasında büyük bir kaygıya yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Ösen’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği sorular ise şu şekilde:

2024 yılı için planlanan enflasyon düzeltmesinden elde edilecek gelir miktarı nedir ve bu gelir nerede kullanılacaktır? Enflasyon düzeltmesi uygulamasına başlamadan önce bir etki analizi yapılmış mıdır? Enflasyon düzeltmesi işleminin ertelenmesi veya yıl sonunda yapılması düşünülmekte midir? Yeni yatırım yapan firmalar ve Ar-Ge şirketleri bu uygulamanın dışında tutulacak mıdır? Enflasyon düzeltmesi sonrası zor durumda kalabilecek işletmelere yönelik destek programları planlanmakta mıdır? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlere fazladan iş yükü getirecek olan bu uygulama için TÜRMOB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında görüş alışverişi yapılmış mıdır?

Ösen, geçici vergi döneminde ticari faaliyet göstermemiş firmaların da enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasının, özellikle yeni yatırım yapmış Ar-Ge şirketlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu durumun, gelişim ve inovasyon odaklı firmaların cezalandırılmasına neden olabileceğini belirtti.