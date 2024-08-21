Olay, Güney Asya ülkesinin Tayland bölgesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Ev sahibi Thanat Thangtewanon, klozeti kullanmakta olduğu sırada aniden ortaya çıkan pitonla karşı karşıya kaldı.

Ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Pitonun saldırısına uğrayan Thangtewanon, ilk başta yılanı eliyle klozetten çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tuvalet fırçasıyla karşılık verdi. Pitonu tuvalet fırçasıyla etkisiz hale getiren ev sahibi, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zehirsiz oluşu dikkat çekti

Yılanın, zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edilirken, Thangtewanon'un sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu belirtildi. Yapılan kan testlerinin temiz olduğu, sadece ısırık nedeniyle vücudunda bazı yaralar oluştuğu ifade edildi.

Thanat Thangtewanon, olayla ilgili yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, korktuğu için ve hızla hastaneye gitmek amacıyla bu yolu seçtiğini belirtti.