FATİH ÖZKILINÇ-DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar ve İzmir İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu, il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Oktar, yoğun bir seçimi geride bıraktıklarını aktararak, “Baktığımız zaman muhalefet olarak kendi içimizde bir muhasebe dönemindeyiz. Muhalefette de bir yılgınlık hayal kırıklığının olduğunun farkındayız. O nedenle de kendi içimizde yoğun bir istişare sürecini başlattık. Ancak bizim amacımız Millet İttifakı olarak iktidara gelmek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmekti. Biz hayalimizden vaz geçmedik. Toplumdaki kutuplaşmayı önlemek, hukuk bazlı bir devlet kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere de biran önce başlamamız bu anlamda önemli. Bu nedenle de teşkilat kadrolarımızın tamamlanması önemli. Tüm bunları yaparken de etkin muhalefeti de sürdürmeliyiz. Meclis güçlü temsil olmadan etkin olmuyor. Bu anlamda yereldeki insanlar tarafından sorunların dile getirilmesi önemli. Bizim bu zamana kadar yaptığımız İzmir’de çözüm siyasetinin olması için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu anlamda da sahada olacağız. Önümüzdeki günde de çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.



AYNI STRATEJİ İLE YOLA DEVAM

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Genel seçimler sonrası yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceklerine sorulması üzerine Oktar, "Bizim Millet İttifakı stratejimiz hep kazan kazan oldu. Bir artı bir nasıl üç yapar hep onu çalıştık. İzmir'de de bütün seçim boyunca CHP'nin gitmekte zorluk çektiği, kendisini anlatmakta zorluk çektiği yerlerde bulunduk. Bu bölgelerde kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bütün amacımız da bu bariyerleri kırmaktı. Bunun olumlu etkisini de sadece İzmir'de değil, Türkiye'de de gördük. Kazan kazan metodununu izlemeye çalıştık. Aynı stratejimiz devam edecek. Şu anda yerel yönetimlerde hangi illerde ittifak halinde seçime gireceğiz hangi illerde girmeyeceğiz henüz net bir karar yok. Çünkü yerel seçimler genel seçimlerden farklı olarak adayın kimliğiyle de alakalı. O yüzden de bunun doğru tespit edilmesi için yoğun çalışıyoruz" dedi.

"KAPI KAPI DOLAŞARAK ANLATACAĞIZ"

Öte yandan genel seçimler birkaç konuyu seçmene anlatamadıklarını da aktaran Oktar, “Özellikle kırsal kesime baktığımızda 11 milyon seçmen var. Bunların sadece 7 milyonu Cumhur ittifakına oy verdi. Aradaki fark çok azdı. Propaganda makinası çok iyi çalıştı. Terör, din ve LGBTİ ile bağdaştırılan bir kara propagandayla karşılaştık. O zaman bizim doğruları daha çok çalışarak birebir orada olarak anlatıyor olmamız lazım. O nedenle birebir kapı kapı dolaşarak bunları yerel seçimlerde de anlatacağız” açıklamasını yaptı.



"SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu ise "Türkiye’nin DEVA’sı olmak için çıktığımız yolda, zorlu engelleri aşarak, seçim süreçlerinin öncesinde ve sonrasında vermiş olduğumuz emeklerle bugünlere gelmiş bulunuyoruz. DEVA Partisi olarak samimi ve doğru bir şekilde, kendi içimizde öz eleştirlerle seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Milletimizin bize vermiş olduğu muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamalarının devamında da Karaosmanoğlu, "İzmir’de bulunan siyasiler olarak oturmuş olduğumuz makamların en önemli amacının Güzel İzmir’e ve İzmirlilere hizmet etmek olduğunu akıllarımızdan çıkarmamalıyız. İzmir’in dört bir yanında canla başla çalışmaya hazır bulunan teşkilatlarımızla daha çok vatandaşımızın onayını ve güvenini kazanmak için yeni dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik ve kadın kotalarımızdan taviz vermeyerek eski kodlarından kurtulacak yeni siyaseti inşa etme ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz… Özgürlük ve hukuk alanlarındaki geriye gidişlere, ekonomik dar boğazlara, şiddetin yaygınlaşmasına, kadın cinayetlerine, beyin göçüne dur demek var gücümüzle çalışacağız… DEVA Partisi bugünün denetçisi, yarınların teminatı, özgür, mutlu ve huzurlu Türkiye’nin çimentosu olacaktır" diye konuştu.