İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklarda beklemesini engelleyecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, Türkiye'de ilk kez taksimetre ayarı online olarak gerçekleştirilebilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Daha önce bin veya 2 bin araba bir yerde toplanıyordu. 1-2 gün boyunca taksimetre ayarı yapılıyordu. Şu an bizim yaptığımız uygulama; İzmir'deki 3 bin taksiyi dijital erişimden ayarlamak. Bunu 2 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Esnaf arkadaşlarımız sıraya girip 24 saat beklemeyecek. İnşallah diğer illerimiz de aynı yolu izler. Tarife bedellerini odaya ödenecek. Tarife bedellerini ödeyenlerin taksimetrelerini belirli bir saatte açacağız" dedi.



'İZMİR'DE TAKSİ TALEBİ GERÇEKTEN İYİ'



Online uygulamaların avantajlı olduğuna değinen Anık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu ayarın yapılmasına müsaade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bilgisi var. Biz de kendi bünyemizde Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Fiyat ayarlamasının yapıldığı dönemde bu uygulamayı kullanacağız. Bu mesleğin sürdürülebilmesi ve bizim de giderlerimizin karşılanması için fiyat ayarlaması yapmak zorundayız. Bizdeki sistemde tüm taksilerin günlük durumunu takip edebiliyoruz. Mal sahipleri araçlarının ne kadar yakıt yaktığını ve kilometre yaptığını takip edebiliyor. İzmir'deki taksi talebi gerçekten iyi. Dünya standartları yüzde 65'lerdeyken biz yüzde 55'lerdeyiz" ifadelerini kullandı.