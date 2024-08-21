Toplantıda Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında deneyimlerini ve gelecekte atılması gereken adımları paylaştı.

Başkan Deveciler, sosyal belediyeciliğin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, konseyde sağlanacak devamlılığın bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Toplantıda, sosyal demokrat belediyecilik ilkelerinin uygulanabilirliğini artıracak projelerin paylaşılacağı ve paydaşlar arasında güçlü bir eşgüdüm sağlanacağı belirtildi.

Deveciler, "Eşgüdüm içinde yürütülecek projeler, daha güçlü ve etkili sonuçlar doğuracaktır" şeklinde konuşarak, sosyal demokrat belediyeciliğin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla atılacak adımları destekledi. Bu toplantı, sosyal belediyeciliğin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.