İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılmasını sağladı.

Olay, 13 Ağustos 2023 tarihinde İzmir Alaçatı'daki bir eğlence mekanında Ümit Günay ile mekanın güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. Tartışmanın ardından Samet Öztaşkın hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

Dava sürecinde, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 2. celsede, mevcut delil durumu ve sanıkların delilleri karartma veya yok etme ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle Ümit Günay, Mehmet Murat ve Burhan Yaşar hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek sanıkların tutuklanmalarına yönelik yeniden değerlendirme talebinde bulundu.

Başsavcılığın itirazı İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanıklar Günay, Murat ve Yaşar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların yeniden gözaltına alınmaları için çalışmalar sürdürülüyor.