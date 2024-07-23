MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında, ulusal güvenlik, terörle mücadele ve siyasi tartışmalara ilişkin sert mesajlar yer aldı.

Bahçeli, konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin Türkiye üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Bahçeli, Biden'ın bölücü terör örgütlerine destek verdiğini öne sürerek, bu durumun Türkiye için nasıl bir tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti.

MHP lideri, CHP'nin içinde bulunduğu durumu da eleştirerek, partinin milli birliği zayıflattığını ve terör örgütlerine hizmet ettiğini iddia etti. Bahçeli, CHP liderinin Kürtler konusundaki açıklamalarını da bölücü propaganda olarak nitelendirerek, partinin ulusal güvenliğe zarar verdiğini savundu.

Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik durumuna da değindi ve dezenflasyon sürecinin olumlu etkilerini vurguladı. Kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye ekonomisi hakkındaki olumlu değerlendirmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve ülkenin ekonomik ivmesinin güçlendiğini ifade etti.

MHP'nin, ulusal güvenlik ve milli birlik konularında kararlı duruşunu vurgulayan Bahçeli, partisinin terör örgütleriyle mücadele konusunda her zaman aktif ve kararlı olduğunu söyledi. Bahçeli'nin açıklamaları, partisinin yaklaşan seçim sürecine dair de ipuçları verdi.