Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kongrenin Türkiye'nin tarihindeki kritik rolüne vurgu yaptı.

Milli irade ve vatan birliği vurgusu

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "105 yıl önce Erzurum Kongresi'nde vatanın birliği ve bütünlüğü ortaya konmuş, tek adam iradesi reddedilerek, milli iradenin altı çizilmiştir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve kongre katılımcılarını rahmetle ve minnetle anıyorum."

105 yıl önce #ErzurumKongresi'nde vatanın birliği ve bütünlüğü ortaya konmuş, tek adam iradesi reddedilerek, milli iradenin altı çizilmiştir.



Erzurum Kongresi'nin yıldönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve kongre katılımcılarını rahmetle ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/bcF8svnBW6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 23, 2024