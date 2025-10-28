MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajında terörsüz Türkiye hedefi ve barış vurgusu yaptı. Bahçeli, bölücü terör örgütünün son bulmasının ülkeye kalıcı huzur ve istikrar getireceğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgeye Olumlu Yansımalar

Bölücü terör örgütünün tamamen sona ermesinin Türkiye’ye kalıcı bir bahar havası getireceğini belirten Bahçeli, bunun bölgeye de olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Tedbirli Olmanın Önemi

Bahçeli, barış ve kardeşlikten ürken çevrelerin provokasyonlarına karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti:

“Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır.”

Cumhuriyet ve Milli Zaferin Nişanesi

Bahçeli, Terörsüz Türkiye’nin Cumhuriyet’in kurucu ruhunu, kuruluş felsefesini ve Milli Mücadele yıllarında çekilen zorluklardan doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinin simgesi olduğunu ifade etti.