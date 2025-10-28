CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Milletimiz bir sivil darbeye karşı, meydanlarda demokratik direnme hakkını kullanmaktadır. Bu mücadeleyle savunulan; bir mevzi olarak CHP değil, bir cephe olarak çok partili demokratik sistemimizdir. Demokrasiye inanan herkesle birlikte savunulan, Türkiye Cumhuriyeti’dir. 102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına ihtiyaç vardır. Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘en büyük eserim’ diyerek bizlere emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan ülkemiz, ağır koşullara rağmen Atatürk’ün önderliğindeki inançlı kadrolarla önce bağımsızlığı kazanmış, ardından Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden irade, kısa sürede ülkemizi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturarak büyük bir kalkınmayı başarmıştır. Cumhuriyet devrimleri bölgemizdeki milletlere de ilham olmuştur.

"Partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır”

Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyet ile gelen kazanımlarından taviz vermemiştir. Atatürk’ün kurduğu CHP de darbelere muhatap olmuş, genel başkanlarımız hapse atılmış, partimizin mal varlıklarına el konulmuştur. Ancak partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır.

"Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır”

47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühüyle kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek varken mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere tenezzül etmiştir. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır. Kendi çıkarlarını Türkiye’nin çıkarlarının üzerinde gören bu yapı, şahsi menfaatleri için halkımızın huzurunu ve refahını feda etmektedir.

"Savunulan bir mevzi olarak CHP değil, bir cephe olarak çok partili demokratik sistemimizdir”

Milletimiz bir sivil darbeye karşı, meydanlarda demokratik direnme hakkını kullanmaktadır. Bu mücadeleyle savunulan; bir mevzi olarak CHP değil, bir cephe olarak çok partili demokratik sistemimizdir. Savunulan, toplumsal barışımız ve eşit yurttaşlık haklarımızdır. Demokrasiye inanan herkesle birlikte savunulan, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

102 yıl sonra bugün, Cumhuriyetimizin yeniden kurtarılmasına, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”