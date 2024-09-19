MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in “Geçim yoksa seçim olur” sloganıyla yaptığı erken seçim çağrısını “Anlaşıldığı kadarıyla, CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini, boş keseden atıp tutmayı siyaset zannedecek kadar hayatın ve hadiselerin gerçeklerinden uzaklaşmıştır” diye yorumladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidiyor. 2025 yılının kasım ayı Sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir” sözleriyle erken seçim talep eden CHP lideri Özgür Özel’e yanıt verdi. Özel'i “hayal tacirliği” yapmakla itham eden Bahçeli, “Son zamanlarda yaşananlar, ortalığa saçılan olaylar ve bunların medya aracılığıyla psikolojik harekât biçiminde servis edilmesi kesinlikle normal değildir. Milli mukavemeti kırmak için zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, ziyan içinde olan diğer muhbir unsurlar tetikçilik ve teşrifatçılık yapmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla, CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini, boş keseden atıp tutmayı siyaset zannedecek kadar hayatın ve hadiselerin gerçeklerinden uzaklaşmıştır. Özgür Bey’in 31 Mart seçimlerinden sonra ‘erken seçim istemeyeceğiz’ açıklaması mıh gibi hafızalara kazınmışken, bunun üzerinden çok geçmeden 2025 yılının Kasım ayında erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl tutulması ve hayal tutsaklığıdır” diye konuştu.

Özel'in vaadini “rakı” üzerinden yorumladı

Bahçeli, Özel hakkında “Sandığı getirip iktidara geleceğiz diyen ayarsız zat” ifadelerini kullandı. Salı günü Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara ve Avşa Adaları'nı ziyaret eden Özel’in “Maaş bugünkü maaş gibi olsun masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle” vaadini değerlendiren Bahçeli, şu yorumu yaptı:

“’Sandığı getirip iktidara geleceğiz’ diyen bu ayarsız zatın deli saçması vaadi ise bir litrelik rakının 140 liraya inmesinden başka bir şey değildir. Mavi Vatan'a masal diyen siyasi sefalet iyice azıtmıştır. Türkiye’nin muhalefet sorunu habis ura dönmüştür.”

“Tartışma neden gündemde tutuluyor”

Bahçeli, önce AK Parti ile MHP’nin kurduğu, ardından HÜDA PAR’ın da katıldığı Cumhur İttifakı’na, HÜDA PAR Genel Başkanı’nın Anayasa’nın dördüncü maddesiyle ilgili sözleri sonrasında gelen eleştirileri de yanıtladı. Özel’e yüklenen Bahçeli, şöyle dedi:

“Özgür Bey’in bize soru sormak yerine böylesi bir bayağı ve sakat tartışmanın neden ve niçin gündemde tutulduğunu, kırılgan bir zamanda hangi niyetle polemik malzemesi yapıldığını kendisinden başlamak kaydıyla itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın, en uygun seçenektir.”

“Anayasa yapılmasının yanındayız”

“Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasa’nın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir, ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları da yoktur” yorumunu yapan Bahçeli, AK Parti’nin Anayasa’nın değiştirilmesi önerisine ise açık kapı bıraktı. Bahçeli şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi; sivil, demokratik, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlu, geniş katılımcı bir anayasa hazırlığı için müspet ve yapıcı tutumunu korumaktadır. Anayasanın ilk dört maddesine ve cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak zamanın ihtiyaçlarına dinamik ve kalıcı cevaplar verebilen anayasa yapılmasının yanındayız. Yeni anayasa hazırlığı süratle tamamlanmalı, sonuçta milletimiz ve ülkemiz yeni yüzyılda bu tartışmayı düğümlemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, sorumluluktan kaçmayan, elini taşın altına koymaktan sakınmayan sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle bu tarihi görevi yerine getirmeye hazır ve kararlıdır.”