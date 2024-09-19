Ödemiş Belediyesi, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini en hızlı şekilde çözmek amacıyla 444 33 95 numaralı telefon ve WhatsApp hattını devreye aldı. Belediye hizmetleriyle ilgili tüm istekler artık bu numara üzerinden iletilebilecek. WhatsApp üzerinden şikayette bulunmak isteyen vatandaşların, bu numarayı rehberlerine eklemeleri yeterli olacak.

Belediye Başkanı Mustafa Turan, seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Başkan Turan, "Vatandaşlarımız belediyemizle ilgili tüm taleplerini ve şikayetlerini artık 444 33 95 numaralı hattımızdan kolayca iletebilecekler. Gelen talepler hızlı bir şekilde değerlendirilip çözüme ulaştırılacak," dedi. Ayrıca, iletilen her talep veya şikayet kayıt altına alınarak, SMS yoluyla başvuru sahibine bilgi verilecek.

Mobil uygulamalarla hizmet artık cebinizde

Başkan Turan, teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirterek, akıllı telefon kullanıcıları için hem Android hem de iOS cihazlarında kullanılabilecek Ödemiş Belediyesi mobil uygulamasını hizmete sunduklarını söyledi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, belediye çalışmalarını yakından takip edebilecek ve görüşlerini hızlıca iletebilecekler.

Ödemiş Belediyesi web sitesini yeniledi

Ödemiş Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına web sitesini de yeniledi. Yeni arayüzüyle www.odemis.bel.tr adresinde hizmet veren site, kullanıcı dostu yapısı ve hiyerarşik menü düzeniyle ziyaretçilere hızlı ve kolay bir deneyim sunuyor.