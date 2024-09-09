

WhatsApp, Signal protokolünü kullanarak mesajları uçtan uca şifreler, yani mesajların açık hali sadece gönderen ve alıcı cihazlarda bulunur. WhatsApp sunucularında bile bu mesajların açık hali bulunmaz.

Signal protokolü, Signal Messenger'da kullanılan aynı şifreleme teknolojisidir ve WhatsApp'a Moxie Marlinspike tarafından entegre edilmiştir. Bu protokol üzerine yapılan akademik çalışmalar, güvenliğini doğrulamış ve tersine mühendislik çalışmaları da protokolün düzgün uygulandığını göstermiştir.

Güvenlik açıkları ve devlet erişimi

Her ne kadar çok karmaşık ve bilinmeyen güvenlik açıkları olabileceği ihtimali her zaman mevcutsa da, bu tür açıkların varlığı durumunda bile, bu bilgilerin NSA gibi özel kurumlar tarafından bilinmesi ve uygulanması olasıdır. Türkiye hükümetinin bu tür bilgileri bilmesi çok düşük ihtimallidir.

Mahkemede okunan mesajlar

Eğer mesajlar mahkemede okunduysa, bunun nedeni ya telefonun polise teslim edilmesi ya da bir tarafın mesajların ekran görüntülerini mahkemeye sunmasıdır. WhatsApp’tan mesajların mahkeme kararıyla alınması gibi bir durum söz konusu değildir; bu tür bir durum dünya çapında büyük bir skandal olurdu.

Uzman görüşü ve spekülasyonlar

Etkileşim için yalan söyleyen kişilere itibar etmeyin. Uzman görüşü alırken, kişinin gerçek bir uzman olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre: "Sizin WhatsApp yazışmalarınızı devlet göremez. Bir hukuki süreç ve yargı kararı olmadığı sürece kimsenin telefonunu takip edemeyiz." Bu açıklama, WhatsApp mesajlarının devlet tarafından izlenemeyeceğini ve güvenliğin yüksek olduğunu doğrulamaktadır.