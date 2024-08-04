Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından öldürüldü. Türkiye, Hamas lideri için bir gün milli yas ilan etti.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Bingöl'de bir devlet okulunda Hamas propagandası yapıldığına dair görüntüler yayımlandı. Videoda, İsmail Heniyye'nin Hamas’ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşma gösteriliyor. Okulun, Bingöl'deki Şehit Astsubay Muhammed Koşan Ortaokulu ve Gazi İlköğretim Okulu olduğu iddia ediliyor.

Bu durum, eğitim kurumlarında siyasi propaganda yapıldığına yönelik ciddi endişeleri gündeme getiriyor.