Tarım ve Orman Bakanlığı, kullanılmayan tarım arazilerini devreye alarak, bu arazilerin kiralanmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlattı. Bakanlık, tapu sahibi olan kişilere arazilerini kiraya vererek düzenli bir kira ödemesi yapılacak. 30 Eylül'de yayımlanacak ilk liste ile kiralanacak araziler belirlenecek ve ilk kiralama işlemleri Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.

İşlenmeyen tarım arazilerine yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bu yenilikçi düzenleme, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve son iki yıl içinde kullanılmayan tarım arazilerinin sezonluk olarak kiralanmasını öngörüyor. Kiralanacak araziler, yalnızca tarımsal üretim amacıyla kullanılabilecek ve arazinin vasfı değiştirilemeyecek.

Araziler nasıl seçilecek ve kira bedeli nasıl belirlenecek?

Kiraya verilecek arazilerin tespitinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu görev alacak. Bu komisyon, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarından elde edilen veriler ışığında arazileri belirleyecek. Kira bedeli, belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak ve benzer özellikteki en az üç kiralanmış tarım arazisinin bedelleri dikkate alınarak hesaplanacak.

Kira ödemeleri ve tarımsal destekler

Kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, en yüksek teklifi veren kişi arazinin kiralanmasını sağlayacak. Kira bedelleri, bakanlık tarafından belirlenen kamu bankasında üçer aylık vadeli hesaplarda nemalandırılacak. Kiralanan araziler, bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.