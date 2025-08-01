Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte E-Postalarla Vatandaşları Tehdit Eden Çete Deşifre Edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte e-postalar yoluyla vatandaşları tehdit ederek dolandırmaya çalışan bir çetenin çökertildiğini duyurdu. Çete üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı, logosu ve yetkililerin isimlerini kullanarak hazırladıkları sahte belgeleri vatandaşlara gönderip, cinsel içerikli suçlarla suçladıkları kişileri korkutarak kişisel bilgi ve belgelerini almaya çalıştı.

Söz konusu e-postalarda, vatandaşlar ciddi suçlarla itham edilerek “kimlik belgesi” isteniyor ve sözde soruşturma için verilen bir Gmail adresine belgelerin gönderilmesi talep ediliyor. Ancak Emniyet yetkilileri, bu tür e-postaların tamamen sahte olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu tür mesajlar alan vatandaşların hiçbir şekilde karşılık vermemeleri, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve kesinlikle banka şifreleri gibi hassas bilgileri göndermemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu tür durumlarla karşılaşanların en yakın polis merkezine giderek durumu bildirmeleri istendi.

Emniyet birimleri, dolandırıcılık şebekesinin siber suçlar kapsamında takip altına alındığını ve olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları resmi kurumlardan gelen yazıların sadece resmî e-posta adresleri ve tebligat kanalları üzerinden iletildiğini hatırlattı.

Vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması ve şüpheli durumlarda resmi kurumlarla iletişime geçmesi istendi.