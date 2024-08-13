2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı ve devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük bir kısmının dolduğu belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan verilere göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i ve ön lisans kontenjanlarının tamamı dolmuş durumda. Bu sonuçlar, Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki talebi ve gençlerin üniversite eğitimi için gösterdiği ilgiyi gözler önüne serdi.

Özvar'dan açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin internet adresinden sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim” dedi. Özvar, devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8’inin ve ön lisans kontenjanlarının yüzde 100’ünün dolduğunu belirtti. Ayrıca, yeni açılan "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının kontenjanlarının tamamen dolduğunu ve tek bir boş kontenjan kalmadığını vurguladı.

Proje ve projeksiyonlar

Özvar, kontenjanların dolma oranlarının geçmiş yıllara ait aday verileri ve sektör raporları doğrultusunda yapılan projeksiyonların başarılı olduğunu belirtti. Bu durum, yükseköğretimdeki genç erişiminin artırıldığını ve ülkenin eğitim sistemindeki gelişimi gösterdiğini ifade etti.

Üniversite kayıt tarihleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek” şeklinde konuştu.