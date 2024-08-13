Dükkancık, yatırımcıların bir oyun planı oluşturması ve dalgalanmalara karşı sakin kalması gerektiğini vurguladı.

Kısa vadede faiz, uzun vadede borsa

Dükkancık'a göre, yıl sonuna kadar faiz getirisi %20-25 civarında olabilirken, borsada endeks bazında bu kadar yüksek getiri beklemek zor. Ancak hisse bazında fırsatlar mevcut. Özellikle 1,5-2 yıl sonrası için borsada ciddi fırsatlar olduğunu belirten Dükkancık, yatırımcıların vade hedeflerine göre strateji belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Yatırımcılar için öneriler

Dükkancık, yatırımcıların şu dönemde yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

Oyun Planı Oluşturun: Panik yapmadan, süreçleri gözden geçirerek hareket edin.

Dalgalanmalara Hazır Olun: Sakin kalın, bilançoları okuyun.

Portföyü Koruyun: Enflasyon üzerinde reel getiri peşinde koşarken, bazı dönemlerde portföyü korumayı ve riskleri yönetmeyi de bilin.

Uzun Vadeli Düşünün: Türkiye'nin yeniden yatırım yapılabilir bir ülke olma hikayesi var. Bu uzun vadeli fırsatı değerlendirin.

Portföy dağılımı

Dükkancık, şu anki yatırım yapılabilir miktarın %50'sinin hisse senedi tarafında olması gerektiğini belirtti. Borsa 9.700 seviyelerinin önemli bir taban oluşumuna aday olduğunu ve bu seviyenin altına inildikçe yatırımcıların yeniden giriş yapacağını ifade etti. Borsa yükselişe geçerse, hisse senedi ağırlığı %70'e çıkarılabilir. %30'luk kısmın ise sabit getiri tarafına yatırılabileceğini, hatta mevduatlarda 3 aylık veya 6 aylık seçeneklerin tercih edilebileceğini söyledi. Varlığın %20'lik kısmının ise likit varlıkta tutulmasını önerdi.

Yapısal reformlar şart

Dükkancık, enflasyonu alt etmeden ekonomik problemlere çözüm bulunmasının zor olduğunu vurguladı. Faiz indirimlerinin şirketlere bir nefes aldırabileceğini, ancak kalıcı bir rahatlama için 2025'in ilk yarısının atlatılması gerektiğini belirtti. Enflasyon problemini çözmenin kolay olmadığını ve orta vadeli programda somut yapısal reform adımları beklendiğini ifade etti.