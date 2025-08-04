Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara sunduğu devlet yardımlarının bölgedeki firmalara ulaşmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılının ocak-haziran döneminde 1 milyar 60 milyon TL’lik devlet yardımının ihracatçılara aktarılmasına aracılık etti.

2024’ün aynı döneminde 563 milyon 262 bin TL olan yardım tutarının bu yıl yüzde 88 oranında artması dikkat çekti.

9 milyar dolarlık ihracata katkı sağlandı

EİB verilerine göre 2025’in ilk yarısında devlet desteğinden yararlanan ihracatçılar, toplam 9 milyar 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yüksek enflasyon, faiz ve düşük kur gibi zorluklara rağmen ihracatçıların, bu desteklerle pazarlarında rekabet edebilir konuma geldiğini ifade etti.

Hedef: 33 milyar TL bütçenin tamamını kullandırmak

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı için ihracatçılara toplam 33 milyar TL’lik devlet yardımı bütçesi ayırdığını hatırlatan Eskinazi, bu kaynağın tamamının ihracatçılara ulaşması için yoğun mesai yürüttüklerini belirtti.

Firma başvurularında yüzde 29 artış yaşandı

EİB’nin devlet yardımları departmanı, 2024’ün ilk yarısında 1.326 firma ve iş birliği kuruluşunun başvurusunu sonuçlandırırken, 2025’in aynı döneminde bu sayı 1.704’e ulaştı.

Ege Bölgesi genelinde düzenlenen “Ege İş Dünyası Buluşmaları” toplantı serisinin sonunda destekten yararlanan firma sayısında yüzde 29 artış sağlandı.

Eskinazi, “İhracatçılarımıza yıllık ihracatımızın yüzde 1’i oranında devlet desteği verilmesi yönündeki talebimizi yineliyoruz,” dedi.

2025 desteklerinin ilk üçü belli oldu

2025’in ilk yarısında EİB’nin aracılık ettiği devlet yardımlarında en yüksek destek 389 milyon 780 bin TL ile yurt dışı fuar katılımına verildi.

İkinci sırada 207 milyon 936 bin TL’lik TURQUALITY desteği, üçüncü sırada ise 180 milyon 39 bin TL’lik tarım destekleri yer aldı.

Diğer destek kalemlerinde ise;

Yurt içi fuar desteği: 86 milyon 952 bin TL

Pazara giriş desteği: 79 milyon 552 bin TL

Birim kira desteği: 42 milyon 142 bin TL

Sektörel heyetler: 29 milyon 202 bin TL

E-ihracat desteği: 18 milyon 330 bin TL olarak açıklandı.

2024 yılında da başarılı performans sergilendi

Geçtiğimiz yılın tamamında EİB, toplamda 1 milyar 261 milyon TL’lik devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasında rol oynamıştı. Bu rakam, 2025’in ilk altı ayında ulaşılan tutarın önemli bir seviyeye çıktığını gösteriyor.