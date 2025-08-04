İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, triatlon branşında yarışmacı ve yetiştirici kimliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Performans takımı, gelişim sporcuları ve altyapı gruplarıyla faaliyet gösteren kulüp; modern pentatlon, koşu, bisiklet ve paletli yüzme gibi farklı alanlarda da başarılarını sürdürüyor. Sporcuların milli takıma davet edilmesi ve elde ettikleri madalyalar, kulübün 2025 yılına damgasını vurmasını sağladı.

Milli takıma en çok sporcu gönderen kulüplerden oldu

Sezon başındaki performans testlerini başarıyla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Triatlon Takımı; 9 sporcu ve 3 antrenörüyle milli takımda yer aldı. Milli takım barajını aşan sporculardan Taha Eren Coşgun, en genç sporcu olarak olimpik hazırlık kadrosuna dahil edildi. Genç erkekler kategorisindeki tüm yarışlarını kazanan Coşgun, 7 ulusal turnuvadan 6 altın ve 1 bronz madalya çıkardı. Elit erkeklerde sezonu şampiyon tamamlayan Emir Aracı da milli takım barajını geçerek Sırbistan’daki World Triathlon Development Regional Cup’ta ülkemizi temsil etti.

Uluslararası burs ve eğitim fırsatları yakalandı

Mavi beyazlı kulübün milli sporcularından Irmak Şereflioğlu ve Özlenen İpek Günad, triatlon bursu ile Amerika’daki üniversitelerde eğitim hakkı kazandı. Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Şereflioğlu, katıldığı tüm ulusal yarışlarda madalya kazandı. Özlenen İpek Günad ise ABD’deki Wingate Üniversitesi triatlon takımına katıldı ve son olarak Salda Triatlonu’nda birinci oldu.

İzmir Duatlonu’nda ev sahibi farkı

İzmir Duatlonu’na rekor katılım sağlanırken, kulüp sporcuları 5 madalya ile yarışmayı tamamladı. Hem Ironman sporcusu hem matematik öğretmeni olan İpek Öztosun Bezdan, yarışta birinci oldu ve ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan aldı. Deneyimli sporcu, yıl içinde katıldığı altı ulusal turnuvanın tamamında da birinci oldu.

Serik ve Ordu’da madalyalar kazanıldı

Serik Triatlonu’nda Emir Aracı elit erkeklerde, Delfin Eylül Avcı ise yıldız kadınlarda madalya aldı. Ordu Triatlonu’nda İpek Öztosun Bezdan şampiyon olurken, Özlenen İpek Günad ve Taha Eren Coşgun elit kategoride kürsüye çıktı.

Minik sporcular altyapıyı güçlendirdi

Kuşadası’nda düzenlenen GEKA Multisports etkinliklerinde kulüp 6 altın, toplamda 16 madalya kazandı. Foça ve Aydın Triatlonu’nda spor okullarından yetişen altyapı sporcuları da önemli deneyim kazandı.

Koşu ve bisiklet branşlarında da başarı geldi

Zübeyde Hanım Koşusu’nda Delfin Eylül Avcı, Yağız Emre Mutlu, Ata Benlikaya ve Devrim Atlas Avcı birincilik elde etti. Okullar arası bisiklet yarışlarında Rüzgar Çınar Kavak, Taha Kuzey Ercan, Toprak Kavak, Melis Tufantepe ve Ceylin Kilislioğlu kürsüde yer aldı. Paletli yüzme ve bisiklet şampiyonalarında da sporcular madalyalar kazandı.

Fair play örneği alkış topladı

Aydın Triatlonu’nda yere düşen takım arkadaşına yardım eden 11 yaşındaki Devrim Atlas Avcı, yarışı dördüncü tamamladı. Genç sporcunun centilmenliği izleyicilerden takdir topladı.

Sporla birlikte eğitim de ön planda

Triatlon takımında yer alan sporcular, yoğun antrenman programlarına rağmen okul başarılarını da sürdürüyor. Haftalık 20 km yüzme, 10 saat koşu ve bisiklet antrenmanı yapan sporcular, bölge ve il yarışmalarında tüm kürsüleri domine etti. Eğitim ve sanatta da başarılar elde eden sporculardan oluşan minik triatlon takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.