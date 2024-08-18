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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öztürk’ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya 'da devrilen kamyonun şoförü Fethi Öztürk (63) hayatını kaybetti.

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