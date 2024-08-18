AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya üzerinden Türkiye ve İzmir’deki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Saygılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin’in haklı davasına verilen desteğin ardından iç siyasette yaşanan tahriklere ve İzmir’deki orman yangınlarına dikkat çekti.

Uluslararası destek ve iç siyasi tahrikler

Saygılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Filistin’in haklı davasına verilen desteğin önemini vurgularken, bu olumlu adımın ardından yaşanan iç siyasi provokasyonlara sert eleştirilerde bulundu. Muhalefet vekillerinin sergilediği “tahrikler ve politik provokasyonlar” ile devletin ve Cumhurbaşkanının hedef alındığını belirtti. Ayrıca, son üç ayda Türkiye'nin ekonomik stabilizasyonu ve uluslararası olumlu dönüşlerinin ardından muhalefet tarafından yapılan hamlelerin ülke genelinde karışıklığa yol açtığını ifade etti.

İzmir’deki yangınlar ve politik tartışmalar

İzmir’deki orman yangınlarına dikkat çeken Saygılı, yangın söndürme mücadelesinin politik tartışmalar ve suçlamalarla gölgelenmemesi gerektiğini belirtti. İzmir’in zorluklar karşısında birlik olma ruhuna ihanet edildiğini vurgulayan Saygılı, çevre terörizmi ve medya üzerinden yürütülen tahriklere karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Devletin ve yetkili birimlerin, yangınlarla mücadelesine karşın bazı kesimlerin eleştirilerinin, ülkenin ilerlemesine zarar verdiğini belirtti.

Birlik ve dayanışma çağrısı

Saygılı, Türkiye ve İzmir için günün birlik olma günü olduğunu ifade ederek, yaraların sarılması ve ormanların yeniden yeşertilmesi gerektiğini vurguladı. “Çevre terörizmi ve medya teröristlerine” karşı durulması gerektiğini belirten Saygılı, Yunus Emre’nin sözleriyle umut ve kararlılık mesajı verdi. Türkiye’nin ve İzmir’in, tüm zorluklara rağmen aydınlık bir geleceğe doğru yol alacağını söyledi.