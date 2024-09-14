Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, titiz bir çalışma ile sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Erzincan- Erzurum sınırında yaşanan kazada, Erzurum istikametinden Erzincan’a doğru seyir halindeki tır, virajı alamayarak devrildi. Yolu tamamen kapatan tırın sürücüsü kabinde sıkıştı ve yaralandı. Kaza yerine ilk ulaşan vatandaşlar, sürücünün acı içerisinde kurtarılmayı beklediği anlarda teselli etmeye çalıştı.

Erzincan ’ın Tercan ilçesi yakınlarında meydana gelen tır kaza sında sürücü, devrilen aracın kabininde sıkıştı. Vatandaşlar, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralı sürücüyü teskin etmeye çalıştı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.