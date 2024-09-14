Erzincan’ın Tercan ilçesi yakınlarında meydana gelen tır kazasında sürücü, devrilen aracın kabininde sıkıştı. Vatandaşlar, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralı sürücüyü teskin etmeye çalıştı.
Erzincan-Erzurum sınırında yaşanan kazada, Erzurum istikametinden Erzincan’a doğru seyir halindeki tır, virajı alamayarak devrildi. Yolu tamamen kapatan tırın sürücüsü kabinde sıkıştı ve yaralandı. Kaza yerine ilk ulaşan vatandaşlar, sürücünün acı içerisinde kurtarılmayı beklediği anlarda teselli etmeye çalıştı.
AFAD ekipleri müdahale etti
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, titiz bir çalışma ile sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.