Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda açılan "Bodrum ve Giclee" adlı sergide, sanatçının alüminyum üzerine giclee baskı tekniği ile hazırladığı 28 eseri yer aldı. Sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sanata Adanmış Bir Hayat

Serginin açılışında konuşan Devrim Erbil, sanatın yaygınlaşmasının ve üzerine konuşulmasının önemine dikkat çekti. "Sanat konuşmayınca var olmayan bir olgudur. Ne kadar çok sanattan konuşulursa, ne kadar yaygınlaşırsa o kadar büyük anlam taşır. Ben büyük bir tutkuyla sanata yöneldim, kendimi sanata ve onun yayılmasına adadım," diyen Erbil, sanata olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca sanatçı bir aileden geldiğini belirten Erbil, bugüne kadar yüzlerce sanatçı yetiştirdiğini ifade etti.

Atölye Çalışmaları ve Eserlerin Hazırlık Süreci

Sanatçının oğlu Evrim Erbil de sergide yer alan eserlerin hazırlık sürecine dair bilgi verdi. Bodrum’daki atölyelerinde babasının yönlendirmesiyle eserlerin son halini aldığını belirten Evrim Erbil, giclee baskı tekniğinin detaylarını anlattı. Bu teknik, yüksek çözünürlüklü dijital baskı yöntemi olup, eserlerin daha canlı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Sanatseverler için Kaçırılmayacak Bir Fırsat

Devrim Erbil'in "Bodrum ve Giclee" sergisi, 30 Eylül 2024 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergi, Bodrum’un kültürel hayatına önemli bir katkı sunarken, sanatçının benzersiz eserleriyle dolu bu sergi, hem Erbil’in sanat kariyerine tanıklık etmek isteyenler için hem de modern sanat meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.