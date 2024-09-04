Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, özel bireyler denizin ve güneşin tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.

Ayşegül Yiğit de Onlara Eşlik Etti

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in eşi Ayşegül Yiğit de etkinliğe katılarak özel bireylere eşlik etti. Bireylerle yakından ilgilenen Ayşegül Yiğit, onlarla birlikte müzik eşliğinde dans etti ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlik boyunca samimi bir atmosfer hâkimdi.

"Her Zaman Yanınızdayız"

Etkinlikle ilgili konuşan Ayşegül Yiğit, özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. “Bu tür etkinliklerle sadece özel bireylerimizle değil, toplumun dezavantajlı tüm kesimleriyle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için çok değerli. Her zaman hem kendilerinin hem de ailelerinin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

Unutulmaz Bir Gün

Güneşli havanın tadını çıkaran özel bireyler, denizde yüzerek, müzik eşliğinde dans ederek ve şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Etkinlik, bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve onların moralini yükseltmek amacıyla düzenlendi. Balçova Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

Seferihisar'da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.